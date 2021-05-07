Обнаружен виновник срыва поставок вакцины Pfizer в Европу

Евросоюз может опоздать с заказом на поставку 1,8 миллиарда доз вакцин у компаний Pfizer и BioNTech из-за срыва заключения договора Францией. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Отмечается, что контракт должен был быть утвержден 30 апреля, однако этого не произошло. Как обнаружили западные журналисты, вина лежит, в частности, на Тьерри Брентоне, комиссаре по вопросам внутреннего рынка, который также курирует политику использования вакцин в ЕС. По словам источников, заключение контракта затягивается под предлогом необходимости в выяснении деталей, постоянно возникающих технических вопросов и проблем.

Вакцину Pfizer и BioNTech в настоящий момент производят в Бельгии и Германии, а во Франции нет заводов, способных изготавливать вакцины на основе матричной РНК вируса. Тем не менее, замедление заключения контракта можно объяснить тем, что французские власти пытаются перевести производство препарата в свою страну.

Во Франции вакцинация в настоящий момент ведется четырьмя препаратами — Pfizer и BioNtech, американским Moderna, британским AstraZeneca (Vaxzevria) и Janssen от американской компании Johnson & Johnson.