Стало известно о возможном браке 70 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson

Стало известно о возможном браке примерно 70 миллионов доз вакцины от коронавируса Janssen производства американской компании Johnson & Johnson, качество которой проверяет Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом с cообщает The New York Tumes со ссылкой на источники.

Речь идет о вакцине, произведенной на заводе Emergent BioSolutions в городе Балтимор, штат Мэриленд. Кроме американской вакцины, там производят препарат британско-шведской фирмы AstraZeneca.

Партия Johnson & Johnson была произведена в то же время, что и загрязненная ранее партия. Инспекция FDA обнаружила, что одной из вероятных причин заражения могли стать не прошедшие дезинфекцию сотрудники, которые перемещались по территории предприятия. В ходе проверки следы одной вакцины были обнаружены в другой, обсуждается вопрос их уничтожения.

Препарат от Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID» Всемирного конгресса вакцин-2021. «Спутник V» и препарат AstraZeneca попали в шорт-лист номинации, кроме того, «весьма высокую оценку» получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Критерии отбора и выбора победителя неизвестны.

Ранее в апреле регуляторы США захотели запретить использование вакцины Johnson & Johnson из-за тромбов у привитых. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) сообщило, что в США введено более 6,8 миллиона доз препарата, при этом зафиксировано шесть случаев тяжелой формы тромбоза у привитых.

В начале апреля 15 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson оказались испорченными из-за того, что сотрудники завода американской компании в Балтиморе допустили ошибку при смешении компонентов препаратов двух производителей. Из-за произошедшего FDA проводит проверку предприятия.