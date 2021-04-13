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США захотели запретить собственную вакцину из-за тромбов у привитых

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Регуляторы США захотели запретить использование вакцины против коронавируса американской компании Johnson & Johnson из-за тромбов у привитых. Об этом сообщает Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) в Twitter.

«Мы рекомендуем приостановить использование этой вакцины из соображений предосторожности», — говорится в заявлении. Регулятор пояснил, что вакцинацию американским препаратом стоит прекратить до тех пор, пока не будут изучены случаи образования тромбов после введения вакцины.

По данным регулятора, в США введено более 6,8 миллиона доз препарата, при этом зафиксировано шесть случаев тяжелой формы тромбоза у привитых. Отмечается, что на основании этого можно прийти к выводу, что подобный побочный эффект встречается крайне редко.

В начале апреля журналисты The New York Times сообщили, что сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавирусной инфекции, что привело к потере 15 миллионов доз препарата. Из-за произошедшего FDA проводит проверку завода. Позже стало известно, что власти штатов Северная Каролина, Колорадо и Джорджия закрыли центры вакцинации препаратом компании Johnson & Johnson.

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