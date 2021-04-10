В Европе проверят связь между вакциной Johnson&Johnson и тромбозом

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) ведет проверку о связи вакцины от коронавируса Janssen и последующего образования тромбов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Janssen — это вакцина компании Johnson & Johnson. Комитет EMA по оценке фармакологических рисков начал обзор «в связи с настораживающим сигналом по сообщениям о тромбоэмболических осложнениях у людей, получивших от COVID-19 вакцину Janssen.

В EMA сообщили, что один случай образования тромбов зафиксирован во время клинических испытаний, три — во время вакцинации в США. В одном из этих случаев привитый вакциной Janssen скончался. «В настоящее время неясно, существует ли причинно-следственная связь между вакцинацией препаратом Janssen и указанными последствиями», — уточнили в регуляторе.

Ранее ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.