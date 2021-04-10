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В США снова закрыли центр вакцинации Johnson & Johnson из-за побочных эффектов

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Власти штата Джорджия закрыли еще один центр вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за побочных эффектов у восьми пациентов, сообщил телеканал CBS.

По его данным, в числе побочных эффектов, о которых идет речь, обмороки, тошнота и головокружение. Представители федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что осведомлены о сообщениях о возникновении побочных эффектов. Они рекомендовали не приостанавливать вакцинацию.

Ранее в штатах Северная Каролина и Колорадо закрылись два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson из-за побочных эффектов. В штатах зарегистрировали 18 и 10 случаев побочных реакций на прививку соответственно. Пациенты после вакцинации жаловались на головокружение, тошноту и другие симптомы, четыре человека были госпитализированы для дальнейшего осмотра.

В начале апреля журналисты The New York Times сообщили, что сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавирусной инфекции, что привело к потере 15 миллионов доз препарата. Из-за произошедшего FDA проводит проверку завода.

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