В США испортили 15 миллионов доз вакцины от COVID-19

Сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавирусной инфекции, что привело к потере 15 миллионов доз препарата. Об этом сообщает The New York Times.

Из-за произошедшего Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) проводит проверку завода. Все партии вакцины компании, уже поступившие в медицинские учреждения США, безопасны, поскольку производились на мощностях Johnson & Johnson в Нидерландах. Отмечается, что последующие партии вакцины планировалось направлять с завода в Балтиморе. Ошибка сотрудников приведет к задержке поставок из-за простоя в связи с проверкой.

По данным агентства Bloomberg, инцидент произошел на предприятии Emergent BioSolutions Inc, которое еще не было сертифицировано FDA для производства вакцины Johnson & Johnson.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения вакцину, разработанную Janssen-Cilag — подразделением американской корпорации Johnson & Johnson. Препарат стал уже третьей вакциной, одобренной ВОЗ. 31 декабря организация одобрила вакцину от Pfizer/BioNTech, а 15 февраля — вакцину шведско-британской компании AstraZeneca.