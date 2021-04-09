В США закрылись два центра вакцинации Johnson & Johnson из-за побочных эффектов

В США закрылись два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson из-за побочных эффектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Центры в штатах Северная Каролина и Колорадо зарегистрировали 18 и 10 случаев побочных реакций на прививку соответственно. Пациенты после вакцинации жаловались на головокружение, тошноту и другие симптомы, четыре человека были госпитализированы для дальнейшего осмотра. Отмечается, что в заведении в Северной Каролине были привиты более 2,3 тысяч человек.

Представитель Johnson & Johnson отметил, что в компании внимательно изучают всю имеющуюся информацию о побочных эффектах их вакцины.

Ранее сообщалось, что власти США остановят производство вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе. Соответствующее решение приняла администрация американского президента Джо Байдена. Завод продолжит производство препарата американской Johnson & Johnson, с помощью чего США хотят ускорить темпы вакцинации в стране.

Власти приняли такое решение после того, как 15 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson оказались испорченными из-за того, что сотрудники завода американской компании в Балтиморе допустили ошибку при смешении компонентов препаратов двух производителей. Из-за произошедшего FDA проводит проверку предприятия.