В Белом доме оценили ущерб от порчи многомиллионной партии вакцин от COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила ущерб от инцидента на фабрике в Балтиморе, штат Мэриленд, в результате которого были испорчены 15 миллионов доз вакцин от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в Вашингтоне не полагались на данные дозы препарата. Псаки отметила, что власти по-прежнему рассчитывают иметь достаточное количество вакцины, чтобы привить все население США к концу мая.

Ранее сообщалось, что власти США остановят производство вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе. Соответствующее решение приняла администрация американского президента Джо Байдена. Завод продолжит производство препарата американской Johnson & Johnson, с помощью чего США хотят ускорить темпы вакцинации в стране.

Власти приняли такое решение после того, как 15 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson оказались испорченными из-за того, что сотрудники завода американской компании в Балтиморе допустили ошибку при смешении компонентов препаратов двух производителей. Из-за произошедшего FDA проводит проверку предприятия.