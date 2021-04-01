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В Johnson & Johnson подтвердили порчу многомиллионной партии вакцины от COVID-19

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Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Американская компания Johnson & Johnson подтвердила порчу партии вакцин на предприятии Emergent BioSolutions Inc в Балтиморе. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном на сайте производителя препарата. По данным The New York Times, испорчены 15 миллионов доз.

В пресс-службе отметили, что препарат с упомянутого завода «не соответствовал стандартам качества», а сам завод — не был сертифицирован Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) для производства вакцины. Уточнять детали инцидента и раскрывать точное количество доз вакцин, оказавшихся непригодными к использованию, в Johnson & Johnson не стали. Вместо этого представители компании пообещали, что на ближайших поставках произошедшее не отразится.

«Изготовленная в Emergent Biosolutions партия препарата, не соответствовавшая стандартам, была выявлена на стадии контроля качества (..). Данный случай демонстрирует строгий контроль продукции, применяемый при выпуске каждой партии вакцины. (..) Качество и безопасность остаются нашим главным приоритетом», — подчеркнули авторы заявления.

Телеканал NBC Boston отреагировал на заявление и отметил, что с помощью испорченной партии можно было бы привить всех жителей Нью-Йорка, Лос-Анжелеса, Бостона и Филадельфии.

Ранее журналисты The New York Times сообщили, что сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавирусной инфекции, что привело к потере 15 миллионов доз препарата. Из-за произошедшего FDA проводит проверку завода.

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