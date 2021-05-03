Дания отказалась от вакцины Johnson & Johnson

Власти Дании отказались от использования в стране вакцины от коронавирусной инфекции Johnson & Johnson. Об этом сообщает телеканал TV2.

Это решение было принято в связи с тем, что препарат может вызывать образование тромбов. Таким образом, власти Дании отказались уже от применения двух вакцин — Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Ранее в апреле регуляторы США захотели запретить использование вакцины Johnson & Johnson из-за тромбов у привитых. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) сообщило, что в США введено более 6,8 миллиона доз препарата, при этом зафиксировано шесть случаев тяжелой формы тромбоза у привитых.