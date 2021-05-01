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Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Канада приостановила применение вакцины против коронавируса американской компании Johnson & Johnson из-за опасений относительно ее качества на фоне закрытия предприятия по производству препарата в США. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает CBC.

Отмечается, что лекарство, которое производилось на предприятии Emergent, было использовано при производстве вакцины Johnson & Johnson. Препарат должен пройти обработку прежде, чем стать вакциной. В ведомстве отметили, что конечный продукт — вакцины Johnson & Johnson — производились на другом заводе за пределами Соединенных Штатов.

В министерстве отметили, что препараты для распространения выпустят только после того, как ведомства убедится, что они соответствуют высоким стандартам в отношении качества, безопасности и эффективности.

Ранее в апреле регуляторы США захотели запретить использование вакцины Johnson & Johnson из-за тромбов у привитых. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) сообщило, что в США введено более 6,8 миллиона доз препарата, при этом зафиксировано шесть случаев тяжелой формы тромбоза у привитых.

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