Названа дата начала испытаний системы сертификатов вакцинации в ЕС

Европейский союз (ЕС) начнет тестировать систему сертификатов вакцинации от COVID-19, документам будет присвоено название «зеленый цифровой пропуск». Об этом со ссылкой на источник в Еврокомиссии сообщает ТАСС.

Собеседник уточнил, что испытания стартуют 10 мая. По его словам, в Брюсселе ожидают, что утверждение нового документа не займет много времени, и уже в июне он будет введен в эксплуатацию. «Первая фаза ранних испытаний системы зеленых цифровых пропусков начнется в ЕС 10 мая, в ней примут участие 19 государств Евросоюза [из 27]», — рассказал источник.

Ожидается, что «зеленый цифровой пропуск» будет включать три блока данных. В частности, будет указываться информация о вакцинации гражданина одобренными ЕС препаратами, результаты последних ПЦР-тестов, а также случаях инфицирования коронавирусной инфекцией. Пока неизвестно, как власти стран будут использовать новый документ. Предполагается, что он упростит перемещение лиц, имеющих иммунитет.

Ранее в Еврокомиссии обозначили сроки ослабления ограничений на въезд в Европу для туристов. Отмечалось, что точная дата открытия границ пока не назначена.