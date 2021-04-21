В центре Нью-Йорка привившимся от коронавируса раздали марихуану. Акцию провела некоммерческая организация DCMJ, выступающая за легализацию наркотика в США, передает РИА Новости.

Один из основателей DCMJ Николас Шиллер рассказал изданию, что акция «Косяки за прививки» также прошла в Вашингтоне. По словам Шиллера, таким образом активисты пытаются подтолкнуть людей к вакцинации. Он рассказал, что за самокрутками в Нью-Йорке пришли более четырех тысяч человек, однако некоторые из них рассчитывали получить каннабис обманом, предъявив справку о наличии антител вместо сертификата о вакцинации.

Шиллер добавил, что хоть вакцина «Спутник V» и не применяется в США, организация выдаст «косяк» и тем, кто принесет справку о вакцинации российским препаратом. Мероприятие приурочено к Дню конопли, который в США отмечают 20 апреля.

Обе палаты заксобрания штата Нью-Йорк проголосовали за законопроект, легализующий употребление марихуаны в рекреационных целях. Позже его подписал губернатор штата Эндрю Куомо. Закон снимет судимость с тысяч жителей штата, осужденных по обвинениям, связанным с употреблением каннабиса. Кроме того, власти рассчитывают, что новая индустрия создаст 30-60 тысяч новых рабочих мест и пополнит казну на дополнительные 350 миллионов долларов ежегодно.