Обозначены сроки ослабления ограничений на въезд в Европу для туристов

Предлагается разрешить свободный въезд в страны Европы с начала июня. Такие сроки ослабления ограничений для туристов обозначили в Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

При этом отмечается, что точная дата открытия границ пока не назначена. По данным источника, рекомендации о дальнейшем снятии ограничений будут согласовывать в течение мая, затем Совет ЕС примет окончательное решение.

Евросоюз надеется, что к июню будут введены в действие сертификаты с отметками о вакцинации.

Ранее стало известно, что ЕК предложила разрешить въезд отдельной категории туристов на территорию Евросоюза. Таким образом, в европейские страны будут свободно приезжать те, кто полностью прошел вакцинацию препаратами, одобренными в ЕС. Последняя прививка должна быть поставлена не менее чем за две недели до поездки.