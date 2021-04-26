Евросоюз приготовился принять всех туристов при одном условии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью газете The New York Times, что Евросоюз (ЕС) готов принимать всех туристов при одном условии.

«Все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)», — сказала она. По ее словам, сроки возобновления путешествий пока еще зависят от эпидемиологической ситуации.

Однако представитель ЕС не пояснила, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами.

На данный момент ЕМА одобрило для вакцинации от COVID-19 четыре препарата: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и американской компании Johnson & Johnson.

Ранее в апреле исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что при оптимистичном прогнозе Европа откроет границы для российских туристов осенью 2021 года, при пессимистичном — в начале 2022 года. По словам Ломидзе, срок открытия Европы для путешествий будет привязан к темпам вакцинации.