Предсказан срок открытия Европы для российских туристов

При оптимистичном прогнозе Европа откроет границы для российских туристов осенью 2021 года, при пессимистичном — в начале 2022 года. Такой срок предсказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе в интервью газете «Известия».

«В Европу летом мы вряд ли поедем. Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации, но мы видим, что пока она далека от нормализации — я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов», — объяснила она.

По словам Ломидзе, срок открытия Европы для путешествий будет привязан к темпам вакцинации. В то же время она обратила внимание на то, что Израиль, несмотря на высокую долю привитых граждан, пока не принимает туристов и планирует пересмотреть ограничения только в июле.

Глава АТОР добавила, что россияне также ждут открытия Юго-Восточной Азии. «Таиланд, Вьетнам, Индонезия сейчас активно работают над разными инструментами, чтобы начать принимать иностранных туристов. Так, к лету они могут отменить карантин, который отпугивает большинство туристов, разрешить путешествовать между провинциями», — подчеркнула она. Однако Ломидзе напомнила, что лето считается несезоном. Помимо этого у России нет прямого авиасообщения с этими государствами. Для полноценного отдыха страны региона будут доступны россиянам осенью или зимой.

Ранее Ломидзе посоветовала россиянам, планирующим полететь за границу, предусмотреть все возможные риски. Так, она порекомендовала туристам приобретать перед путешествием страховку невыезда, которая позволит быстро возместить стоимость тура в случае его отмены. Также при планировании поездки за рубеж в 2021 году необходимо регулярно проверять информацию об ограничениях в этих странах и следить за осуществляемыми вылетами.