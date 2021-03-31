Планирующих отдохнуть за границей россиян предупредили о возможных рисках

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе посоветовала россиянам, планирующим полететь за границу, предусмотреть все возможные риски. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, эксперт порекомендовала туристам приобретать перед путешествием страховку невыезда, которая позволит быстро возместить стоимость тура в случае его отмены.

«Это необязательный вид страхования, в отличие от медицинского, но он позволяет подстраховаться на случай заболевания самого туриста, изменения обстоятельств в стране, внезапного ее закрытия, введения ограничений», — уточнила спикер на онлайн-конференции.

Как отметила исполнительный директор АТОР, также при планировании поездки за рубеж в 2021 году необходимо регулярно проверять информацию об ограничениях в этих странах и следить за осуществляемыми вылетами. Ломидзе привела в пример Турцию, где недавно приняли решение о возвращении комендантского часа и закрытии общепита.

«Туристам надо не просто отслеживать, как раньше, какая погода и что с собой взять. Сейчас такая ситуация, что турист, прежде чем принять решение о поездке, должен получить актуальную информацию о стране, условиях въезда и пребывания. Перед поездкой еще раз свериться, не изменилось ли там что-то», — сказала Ломидзе.

Ранее в январе россияне стали массово отменять поездки в Турцию из-за новых ограничений. Власти приняли решение закрыть спа-центры, подогреваемые бассейны и подъемники на горнолыжных курортах.