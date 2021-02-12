Туристы массово начали бояться ездить в отпуск по трем причинам

Специалисты провайдера IT-услуг Amadeus провели в 2020 году глобальный опрос путешественников по всему миру и узнали три причины, по которым туристы начнут массово боятся ездить в отпуск после снятия ограничений на фоне коронавируса. Результаты исследования опубликовал портал TourDom.

Как сообщает издание, 95 процентов респондентов признались, что теперь испытывают некоторую тревожность перед путешествиями. Так, главным страхом 43 процента опрошенных назвали риск заразиться коронавирусом.

При этом ведение карантина на государственном уровне в стране, где будет проходить отпуск, пугает 39 процентов туристов. Замыкает тройку главных опасений возможность попасть в вынужденную изоляцию — так ответили 37 процентов путешественников.

Кроме того, участник опроса рассказали, что их пугают нарушения социальной дистанции (например, толпы на вокзалах и в аэропортах) и общее снижение качества жизни в связи с ограничениями. К последнему относится необходимость постоянно пользоваться средствами индивидуальной защиты и связанные с ними ограничения в различных заведениях.

Несмотря на страхи, около 71 процента туристов заявили о готовности путешествовать сразу же после появления такой возможности. Тем не менее, перед поездками отдыхающие ждут от объектов размещения и туроператоров достоверной информации, чтобы в случае необходимости успеть подготовить нужные документы.

Ранее в феврале сообщалось, на чем больше всего экономят россияне в поездках. Опрос показал, что 63 процента туристов готовы отказаться от сувениров и подарков для друзей.