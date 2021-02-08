Россияне признались в стремлении экономить на одной вещи в отпуске и объяснили это тем, что пандемия коронавируса «ударила по их кошельку». Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Так, большинство отечественных туристов (63 процента) рассказали, что чаще всего экономят в путешествиях на сувенирах и подарках для друзей и близких.

При этом, десять процентов россиян уверены, что сократить расходы в отпуске позволит отсутсвие развлечений, а девять процентов стремятся экономить на транспорте. Кроме того, семь процентов респондентов стараются тратить меньше денег при бронировании проживания, а другие шесть процентов — не планируют отдавать средства за экскурсии.

В январе российские туристы раскрыли секреты планирования отпуска во время пандемии коронавируса и рассказали о том, как готовятся к отдыху в сложившихся условиях. Около 42 процентов путешественников перед выездом интересуются обстановкой в том городе или регионе, куда они собираются, и введенными там ограничительными мерами.