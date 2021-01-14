Россияне раскрыли секреты планирования отпуска при пандемии коронавируса

Российские туристы раскрыли секреты планирования отпуска во время пандемии коронавируса и рассказали о том, как готовятся к отдыху в сложившихся условиях. Об этом говорится в результатах исследования сервиса бронирования поездок «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, около 42 процентов путешественников перед выездом интересуются обстановкой в том городе или регионе, куда они собираются, и введенными там ограничительными мерами.

В частности, из них 20 процентов респондентов читают новости, 11 процентов разведывают реальную ситуацию у знакомых местных жителей, 9 процентов проверяют статистику по заражениям, а еще 2 процента читают отзывы тех, кто находится в выбранном пункте назначения в настоящее время.

При этом остальные 58 процентов участников исследования предпочитают никак не готовиться к путешествиям в условиях вспышки COVID-19 и не ищут никакую дополнительную информацию — «они просто едут и все».

13 января российские туроператоры вычислили ключевую дату, после которой можно будет судить о судьбе курортного сезона текущего года в условиях пандемии коронавируса — речь идет о 1 марта. В целом, по мнению экспертов, в текущем году есть два сценария функционирования туристического рынка: первый подразумевает активную вакцинацию по всему миру и постепенный спад вспышки COVID-19, а второй — медленные темпы или отсутствие эффекта от прививок и очередная потеря сезона с точки зрения путешествий.