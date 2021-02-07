Россиян предупредили о новом виде мошенничества с авиабилетами

Московская полиция предупредила россиян о всплеске нового вида мошенничества с продажей авиабилетов. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что наблюдается всплеск создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей авиабилетов. Дизайн таких ресурсов может быть точь-в-точь как у известных компаний.

Чтобы не стать жертвой мошенников, полиция призвала россиян не покупать билеты по слишком низким ценам. Так, очень много выгодных предложений выставляется на страницах и в группах в социальных сетях. «Именно там ежедневно мошенники пользуются доверием жителей», — заявили в ведомстве.

Кроме того, должно насторожить, если среди вариантов платежа отсутствует оплата кредитной картой. Обычно злоумышленники предлагают заплатить электронными деньгами или прямым переводом на карту, таким образом предпочитая не связываться с банками, поскольку так их будет легче поймать.

Полицейские советуют внимательно проверять интернет сайты туристических компаний прежде чем делать какие-либо покупки. «Лучше обращаться в широко известные авиакомпании, а надежнее всего приобретать билеты в авиакассах», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую уловку для обмана россиян. Злоумышленники размещают в соцсетях рекламу, в которой предлагают от имени Центробанка получить «выплату», которая якобы положена каждому россиянину в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса. Для этого пользователям предлагают перейти на сайт с символикой Банка России и заполнить форму с полной информацией о своей банковской карте, включая CVC-код.