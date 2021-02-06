МВД ответило на сообщения о сборе данных россиян через приложение

Сообщения о сборе данных о контактах россиян через приложение «Антимошенник» не соответствуют действительности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МВД.

В ведомстве ответили, что техническое задание на разработку модуля приложения не предполагает доступ к телефонной книге владельцев устройств.

Ранее в Госдуме заявили, что законопослушные россияне не должны бояться делиться контактами с силовиками и будут рады, если благодаря этому усилится защита абонентских данных.

По словам члена комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, сейчас абоненты страдают от вредной информации, а в арсенале мошенников много «разных завлекалочек».

По информации «Коммерсанта», МВД планирует потратить 63 миллиона рублей на внедрение своего приложения. С помощью него пользователь сможет экстренно вызвать полицию и воспользоваться сервисом по определению ложных звонков. Для этого человеку придется открыть полиции доступ к своим контактам.