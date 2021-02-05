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В Госдуме сообщили о готовности россиян делиться контактами с силовиками

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Фото: Екатерина Невская / «Коммерсантъ»

В Госдуме считают, что законопослушные россияне не должны бояться делиться контактами с силовиками и будут рады, если благодаря этому усилится защита абонентских данных. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Я думаю, многие граждане только обрадуются и поддержат такую инициативу. Я думаю, направление правильное», — сказал он, имя ввиду разработку мобильного приложения МВД с функцией «Антимошенник».

По его словам, сейчас абоненты страдают от вредной информации, а в арсенале мошенников много «разных завлекалочек». После внедрения технологии личные данные граждан будут надежно защищены «и от мошенников, и от террористов, и от другого зла», уверен депутат.

По информации «Коммерсанта», МВД планирует потратить 63 миллиона рублей на внедрение своего приложения. С помощью него пользователь сможет экстренно вызвать полицию и воспользоваться сервисом по определению ложных звонков. Для этого человеку придется открыть полиции доступ к своим контактам.

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