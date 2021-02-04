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В Госдуме отреагировали на планы вывести геолокацию россиян из-под тайны связи

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Фото: plus49 / Getty Images

Если сведения о геолокации человека выведут из-под тайны связи, то доступ к ним должны получить только сотрудники правоохранительных органов. Так в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» на инициативу отреагировал заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, в случае изменений в законодательстве полученные данные необходимо применять только для поиска пропавших и раскрытия преступлений. «В целом задача — чтобы эти данные не становились общедоступными, не превращались в какой-то сервис, который позволит одним гражданам следить за другими. Это, конечно, абсолютно недопустимо», — сказал депутат.

Он отметил, что третьим лицам нельзя передавать сведения о нахождении граждан, полное снятие ограничений приведет к бесконтрольному распространению персональных данных.

Ранее в Минцифры разработали поправки в закон «О связи», которые позволят вывести из-под охраны тайны связи информацию о геолокации мобильного телефона, сведения об объемах и стоимости предоставленных услуг. Предполагается, что силовые ведомства и полиция смогут получать эти данные по запросу без решения суда в рамках оперативно-разыскной деятельности.

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