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В России предложили вывести геолокацию из-под тайны связи

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило вывести из-под охраны тайны связи информацию о местоположении мобильного устройства, а также сведения об объемах и стоимости оказанных услуг. Об этом в ведомстве сообщили РБК.

Предполагается, что разработанные Минцифры поправки в закон «О связи» позволят упростить поиск пропавших людей. Так, госорганы, ведущие оперативно-разыскную деятельность, смогут получить эти данные по запросу без решения суда.

По словам замглавы министерства Олега Иванова, в настоящее время координаты абонентских устройств считаются тайной, и операторы обязаны обеспечивать ее соблюдение. Операторы могут предоставлять служебную информацию, включающую координаты пропавших граждан, однако эти данные не всегда могут быть оперативно переданы в компетентные органы, а в случае с поиском пропавших людей «счет идет на часы», пояснил Иванов.

Законопроект направлен на рассмотрение в заинтересованные ведомства, после чего будет представлен на общественное обсуждение.

В январе мобильные операторы попросили у правительства денег на слежку за больными коронавирусом россиянами. Они указали на то, что выполнение поручения требует от компаний дополнительных расходов. Участники рынка предлагают установить договорные отношения с Минцифры, предполагающие плату за оказание услуги. Размер компенсации по таким договорам в письме не приводится.

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