Глава Минцифры заразился коронавирусом

Глава Минцифры Максут Шадаев заразился коронавирусом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

По словам Чернышенко, в настоящее время Шадаев успешно борется с болезнью. В прошлом COVID-19 переболели другие российские чиновники, в том числе премьер страны Михаил Мишустин. Так, инфекцию подтверждали в том числе у министра культуры России Ольги Любимовой, глава Минстроя Владимира Якушева и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Шадаев стал руководителем ведомства в январе 2020 года в связи со сменой правительства, до этого занимал пост вице-президента «Ростелекома». В прежнем составе кабмина министерство возглавлял Константин Носков.

Максут Шадаев — выпускник Московского государственного социального университета Министерства труда и социального развития. После окончания вуза работал директором департамента в Минсвязи. В 2008-2012 годах был помощником главы администрации президента Сергея Нарышкина, а после перехода Нарышкина на пост председателя Госдумы — его советником. С 2017 года — советник замглавы администрации президента Сергея Кириенко.