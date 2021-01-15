Российские власти не увидели причин для роста цен на мобильную связь

В Минцифры не увидели причин для грядущего роста цен на мобильную связь. По словам замглавы министерства Олега Иванова, оснований для увеличения тарифов в январе текущего года не видят, передает ТАСС.

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«Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили. Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим», — прокомментировал он. Так российские власти отреагировали на информацию о том, что стоимость услуг мобильной связи может увеличиться на 15-16 процентов в 2021 году на фоне пандемии коронавируса.

По данным аналитического агентства Content Review, рост цен будет неравномерным: наименьшие изменения произойдут в базовых услугах, однако одновременно операторы сотовой связи будут компенсировать выпадающие из-за коронавируса доходы и дополнительные расходы на различные законодательные инициативы государства с помощью сопутствующих услуг и корпоративных контрактов. Так что подорожание коснется сервисов на тарифах средней и высокой категории.

В сентябре 2020-го эксперты предупреждали, что до конца года стоимость услуг мобильных операторов в России может подорожать на 5-7 процентов. Тогда же эксперты предсказывали, что в 2020 году цена услуг компаний сотовой связи в целом подскочит примерно на 15 процентов.