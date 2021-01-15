Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь

Россиян предупредили, что рост цен на мобильную связь может составить 15-16 процентов в 2021 году на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитического агентства Content Review.

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По словам специалистов, рост цен будет неравномерным: базовые услуги, такие как голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подорожают меньше, чем сервисы на тарифах средней и высокой категории. Одновременно операторы сотовой связи будут компенсировать выпадающие из-за коронавируса доходы и дополнительные расходы на различные законодательные инициативы государства с помощью сопутствующих услуг и корпоративных контрактов.

В сентябре прошлого года аналитики предупреждали, что за сентябрь-декабрь стоимость услуг мобильных операторов в России может подорожать на 5-7 процентов. Тогда же эксперты предсказывали, что за 2020 год цена услуг компаний сотовой связи в целом подскочит примерно на 15 процентов. Такой ежегодный рост наблюдался в России с 2014 года, а не только в прошлом году из-за пандемии, отметили тогда эксперты.

Сами телекоммуникационные компании еще в апреле 2020 года рассчитывались, что рост стоимости тарифов по итогам года составит не 15 процентов, а 10 процентов. Однако после начала пандемии они тоже повысили собственные прогнозы.