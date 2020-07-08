Россиянам придется больше платить за мобильную связь

С начала года минимальный пакетный тариф мобильной связи в России подорожал на 8 процентов — до 291 рубля. Как считают эксперты Content Review, к концу года рост достигнет 14 процентов, причем россиянам придется больше платить за связь на фоне снижения доходов, пишет «Коммерсантъ».

В отчете организации указано, что если МТС, «Вымпелком» и «МегаФон» начали корректировать часть тарифов еще до начала режима самоизоляции, то Tele2 повышала их в апреле и мае.

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При этом в Tele2 указали, что корректировка составила только шесть процентов от среднего чека. С ней не согласилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая указала на увеличение тарифов на десять процентов и потребовала отменить повышение.

Рост стоимости пакетов эксперты объясняют необходимостью компенсировать снижение выручки, которая связана с режимом самоизоляции. С марта по май потери оцениваются в 30 миллиардов рублей.

Все четыре компании не признали корректность исследования, указав на «систематические ошибки» или отказавшись его комментировать. В то же время управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев тометил, что ранее в прогнозе рост цен на мобильную связь достигал 20 процентов, так что нынешние результаты оказались лучше ожиданий.

В апреле телекоммуникационные компании предполагали, что рост цен достигнет 15-24 процентов. Только некоторые из них исключали существенное подорожание.

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