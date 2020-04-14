Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь

Телекоммуникационные компании предупредили россиян о более высоком, чем ожидалось, росте цен на мобильную связь по итогам 2020 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных TelecomDaily топ-менеджеров компаний.

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Если в конце 2019 года они предполагали, что рост тарифов составит 10 процентов, то теперь, по мнению 38 процентов респондентов, он достигнет 15 процентов. Еще 24 процента считают, что цены взлетят на 24 процента. Только 13 процентов опрошенных топ-менеджеров полагают, что цены останутся на прежнем уровне.

Причиной роста цен станут ухудшение экономической ситуации в стране на фоне коронавируса, падение платежеспособности населения, рост курсов валют и арендных платежей. Положение операторов значительно подорвала потеря части клиентов в лице компаний малого и среднего бизнеса. Выручка провайдеров от данного сегмента сократилась на треть и более.

Кроме того, на показатели компаний влияет и рост трафика в сегменте домашнего интернета, который за последние недели составил 30-50 процентов. Из-за повышения спроса на фоне самоизоляции операторы вынуждены увеличивать расходы на модернизацию сетей. чему мешают курс рубля и задержки в поставках оборудования из Китая.

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