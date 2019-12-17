Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

Россиянам начали присылать сообщения с предупреждением о грядущем повышении тарифов на сотовую связь. В частности, это касается абонентов «Вымпелкома» («Билайн»). Как сообщает газета «Коммерсантъ», с 16 января 2020 года компания повысит цены на ряде архивных тарифов на 17-18 процентов.

В компании это объяснили затратами на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры. Как уточняет РИА Новости, повышение коснется ряда архивных тарифных планов.

«Мегафон» еще в середине ноября объявил об изменении параметров ряда корпоративных архивных тарифных планов. Tele2 в середине декабря предупредил абонентов об изменении стоимости услуг в международном роуминге, в силу изменения вступят с 25 декабря.

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Что касается МТС, то компания приняла решение закрыть ряд устаревших услуг. Полный список приведен на сайте оператора.

О грядущем повышении тарифов на мобильную связь говорилось в начале декабря. Специалисты указывали на тот факт, что мобильным операторам необходимо компенсировать расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном интернете. По словам аналитиков, подорожание будет проходить планомерно. Эксперты отметили, что россияне стали потреблять больше трафика и увеличивать расходы на мобильный интернет. Это приводит к тому, что операторы повышают стоимость архивных тарифов в среднем на 30 процентов и открывают более дорогие тарифные планы с большим объемом включенного трафика.

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