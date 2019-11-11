Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

В 2020 году сотовая связь в России может подорожать минимум на 10 процентов. Об этом сообщают «Известия».
По мнению аналитиков, операторы поднимут цены на услуги связи, чтобы компенсировать потери из-за отказа от роуминга внутри страны. Также компании рассчитывают возместить затраты на реализацию «пакета Яровой» и расходы на оборудование для модернизации сетей, которое обычно закупают за валюту.
Эксперты отмечают, что россияне стали потреблять больше трафика и увеличивать расходы на мобильный интернет. Это приводит к тому, что операторы повышают стоимость архивных тарифов в среднем на 30 процентов и открывают более дорогие тарифные планы с большим объемом включенного трафика.
Опрос, проведенный компанией Telecom Daily, показывает, что большинство россиян уже ощущает рост расходов на сотовую связь. Об этом заявили 74 процента респондентов.
Представители Tele2 и «Вымпелкома» («Билайн») рассказали изданию, что пока не планируют повышать тарифы и будут следить за ситуацией на рынке.
В конце 2018 года президент Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России. Закон вступил в силу 1 июня 2019-го. Теперь регион, в котором находится абонент, не влияет на стоимость услуг.
С 1 июля 2018 года интернет-компании и операторы связи обязаны хранить переписку пользователей в течение полугода. Ранее провайдеры должны были хранить только сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и сообщений. После вступления в силу новых поправок закона, получившего название «пакет Яровой», компании обязаны хранить само содержание сообщений, изображения, видео и аудио. Всю эту информацию необходимо предоставлять по требованию спецслужб.