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В России оценили предложение вывести геолокацию из-под тайны связи

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Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Предложение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вывести из-под охраны тайны связи информацию о местоположении мобильного устройства позволит эффективнее искать пропавших граждан. Такое мнение выразил координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время получить эти сведения возможно только с согласия самого абонента, однако в случае пропажи человека этот способ получения данных невозможен. Леонов указал, что законопроект предусматривает выведение геолокации из категории сведений об абонентах и перевод в категорию сведений об услугах связи. В результате эти данные будут оперативнее передаваться в органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность. «Безусловно, это нам поможет спасти очень много человек"», — оценил предложение Минцифры он.

Координатор «Лизы Алерт» добавил, что в России за 2020 год погибли 976 человек, при которых были включенные мобильные телефоны. При этом поисково-спасательному отряду известно примерно о 15-18 процентах пропавших по всей стране россиянах. «Соответственно, в целом это порядка 5,5 тысячи жизней в год по стране — это очень много», — заключил Леонов.

Ранее Минцифры разработало поправки в закон «О связи», что позволит упростить поиск пропавших людей. Так, госорганы, ведущие оперативно-разыскную деятельность, смогут получить эти данные по запросу без решения суда.

Предыстория: В России предложили вывести геолокацию из-под тайны связи
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