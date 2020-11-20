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Появились подробности операции по поиску похищенного российского первоклассника

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Пешие группы волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт» исследовали более десяти тысяч километров в поисках первоклассника Савелия Р. во Владимирской области. Сообщение о подробностях операции появилось на сайте отряда в пятницу, 20 ноября.

Поиски семилетнего россиянина велись с 28 сентября. В них участвовали более 2800 человек, в том числе местные жители и родственники мальчика.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев назвал обнаружение ребенка через полтора месяца после исчезновения уникальным случаем, передает РИА Новости. По его словам, члены отряда «Лиза Алерт» говорят, что за последние десять лет это первый случай, когда ребенка удалось найти живым через такой срок после исчезновения — как правило, это заканчивается трагически.

Савелий Р. не вернулся домой после школы — он вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района Владимирской области и пропал, его искали 1,5 месяца. Мальчика нашли вечером 19 ноября в частном доме 26-летнего россиянина, проживающего в деревне Макариха того же района.

В МВД рассказали, что в ведомство поступила информация «от зарубежных коллег по каналам Интерпола» о публикациях в теневом сегменте интернета. В сообщении рассказывалось о мужчине, который удерживал дома маленького мальчика. Мужчину задержали после штурма. Он сообщил следователям, что держал похищенного ребенка в подвале и разрешал ему играть на ноутбуке.

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