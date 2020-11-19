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Пропавшего 1,5 месяца назад первоклассника нашли дома у 26-летнего россиянина

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пропавшего 1,5 месяца назад во Владимирской области первоклассника Савелия Р. нашли дома у 26-летнего россиянина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова приводит РИА Новости.

Мальчик числился пропавшим с 28 сентября и был найден вечером в четверг, 19 ноября.

«По подозрению в похищении ребенка сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый мальчик», — рассказала Волк.

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По ее словам, силовикам некоторое время назад поступила информация «от зарубежных коллег по каналам Интерпола» о публикациях в теневом сегменте интернета. В сообщении говорилось о мужчине, удерживающем дома маленького мальчика. В ходе оперативно-розыскных мероприятий эти сведения подтвердились. Волк добавила, что ребенка уже вернули родителям, задержанного доставят в следственные органы.

Как рассказал ТАСС диспетчер службы скорой помощи Камешковской центральной районной больницы, первичный медосмотр первоклассника Савелия не показал отклонений в состоянии здоровья.

Семилетний мальчик пропал 28 сентября. Возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района Владимирской области, однако домой не пришел. Поиски оказались безрезультатными.

30 октября жители Подмосковья обнаружили в лесу семилетнего мальчика, он часто приходил оттуда играть на одну из местных детских площадок в Балашихе. Выяснилось, что ребенок живет в самодельной хижине в лагере бездомных с отцом, 46-летним уроженцем Узбекистана. Мать мальчика умерла весной 2020 года, отец и сын не смогли вернуться на родину из-за пандемии. Отец заботился о мальчике, отправлял его мыться и стирать одежду к знакомым, на его теле не нашли следов побоев. У обоих не было документов, ребенок не ходил в школу и не посещал врачей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников контролирующих органов о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей (часть 1 статьи 293 УК), что привело к нарушению прав и законных интересов ребенка.

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