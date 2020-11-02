Следователи нашли виновных в жизни семилетнего россиянина с бездомными в лесу

Следователи нашли виновных в жизни семилетнего мальчика с отцом в самодельной хижине в лесу подмосковной Балашихи, сообщила «Ленте.ру» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

По результатам проверки уголовное дело возбуждено против сотрудников контролирующих органов по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей (часть 1 статьи 293 УК).

В СК выяснили, что неисполнение своих обязанностей чиновниками привело к нарушению прав и законных интересов ребенка. «Мальчик проживал в ненадлежащих условиях, угрожающих его жизни и здоровью, не имея документов, удостоверяющих личность, вследствие чего не получал медицинского обслуживания и какого-либо образования», — отметила Врадий.

Опека забрала ребенка в реабилитационный центр. Следователям предстоит выяснить, почему он стал жить в лесу с бездомными.

Мальчик часто ходил играть на детскую площадку в Балашихе, после чего местные жители узнали о его жизни в лесу. Он проживал в лагере для бездомных с отцом, 46-летним уроженцем Узбекистана. Мать умерла весной 2020 года, а второй родитель не мог вернуться на родину из-за пандемии. Он заботился о сыне, отправлял его мыться и стирать одежду к знакомым. У отца и мальчика не было никаких документов, ребенок не ходил в школу, не посещал врачей. Следов побоев на его теле не обнаружено.