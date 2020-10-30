Власти сообщили о судьбе жившего в подмосковном лесу с бездомными мальчика

Мальчика, жившего с бездомными в подмосковном лесу в Балашихе, забрали в детский дом. О его судьбе сообщили власти городского округа, передает РИА Новости.

Как рассказали в управлении делами администрации Балашихи, в детский дом ребенка забрала опека.

Ранее сообщалось, что жители Балашихи нашли в местном лесу семилетнего мальчика, который часто приходил играть на местную площадку. По их словам, он проживает в лагере для бездомных с 46-летним уроженцем Узбекистана, который назвал себя его отцом.

Мать ребенка умерла весной 2020 года, а отец не может вернуться домой из-за пандемии. Он заботился о ребенке и отправлял его мыться и стирать одежду к знакомым. У мальчика и его отца нет никаких документов, ребенок не ходил в школу и не посещал врачей. Ребенка забрали в больницу, на его теле не обнаружили следов побоев.

На кадрах из леса видно полуразрушенную постройку и стол из бетонных блоков, на котором лежит грязная посуда. Следователи намерены осмотреть хижину, опросить мужчину, инспектора по делам несовершеннолетних и врача, который осматривал мальчика. Проверку также организовали полиция и прокуратура Московской области.