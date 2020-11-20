Штурм спецназом дома с похищенным российским первоклассником попал на видео

Во Владимирской области штурм спецназом дома в деревне Макариха с похищенным российским первоклассником попал на видео. Ролик в пятницу, 20 ноября, публикует Следственный комитет России в своем Youtube-канале.

На кадрах видно, как после взрыва светошумовой гранаты бойцы спецназа проникают в помещение через окно. На полу лежит задержанный 26-летний похититель школьника со связанными руками. На вопросы следователей о том, где содержался ребенок, россиянин рассказал, что держал похищенного в подвале и разрешал ему играть на ноутбуке.

Ранее 20 ноября сообщалось, что пропавшего полтора месяца назад во Владимирской области первоклассника Савелия Р. нашли дома у 26-летнего россиянина. Семилетний мальчик числился пропавшим с 28 сентября. О мужчине, удерживающем дома ребенка, силовикам стало известно от зарубежных коллег по каналам Интерпола.