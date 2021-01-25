Потерявшийся россиянин замерз насмерть из-за мешавших искать его полицейских

Сотрудники полиции в Тульской области несколько часов мешали добровольцу искать потерявшегося пенсионера, из-за чего мужчина умер на морозе незадолго до того, как его удалось обнаружить, сообщает портал Myslo.ru.

Житель поселка Бегичевский Богородицкого района, 70-летний Александр Сапожников ушел на родник 23 января и не вернулся домой. Ближе к ночи его сосед позвонил в полицию и сообщил, что у пенсионера проблемы со зрением и памятью, поэтому он вряд ли сам найдет дорогу в темноте. Полицейские сказали ждать до утра, после чего россиянин обратился на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Активисты получили заявку на поиск ближе к полуночи, начали сбор информации о пропавшем и обзвон больниц, полиции и МЧС. Через 20 минут после звонка к дому соседа пришел первый доброволец, живший неподалеку и хорошо знавший местность. Они собрались искать пенсионера вместе, но в 00:37 к ним приехали полицейские, которые заставили волонтера сесть к ним в машину и повезли в отделение, где с ним три часа вели «воспитательную» беседу о методах работы «Лиза Алерт».

«Все это время сотрудники полиции никаких мер по поиску пропавшего мужчины не предпринимали и другим не давали возможность проводить должным образом поиск», сказал изданию руководитель местного поискового отряда «Лиза Алерт» Сергей Юстус. Он отметил, что полицейские не проявили никакого желания принять заявление о пропаже человека.

Поиски с участием других волонтеров начались только около четырех часов утра, так как людям потребовалось время доехать до поселка. В это же время в населенный пункт вернулись полицейские, заявитель и первый доброволец. Работа велась по трем маршрутам: родник, поселок и кладбище, где недавно похоронили близкого родственника Сапожникова. Труп пенсионера был найден в 04:55, тело было еще не остывшим.

«Скорее всего, из-за проблем со зрением он свернул с тропинки, не смог найти дорогу в темноте, выбился из сил, замерз и погиб. Если бы поиски начались в 0:37, он, возможно, остался бы жив», — подчеркнул Юстус.

В управления МВД по Тульской области начали проверку по факту случившегося.