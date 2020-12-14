Россиянка застряла в заборе и замерзла насмерть

В Башкирии местная жительница застряла в заборе и замерзла насмерть. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Трагедия произошла в деревне Дема Чишминского района. Россиянку обнаружили висящей на металлической ограде без признаков жизни.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. Устанавливаются личность погибшей и обстоятельства произошедшего. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено.

В январе два родственника в разное время умерли из-за переохлаждения в Амгинском районе Якутии. Один из них замерз ночью на улице, второй — по пути на его похороны. По данным следствия, первый погибший, 55-летний скотник. Родственники погибшего попросили его дядю из Якутска приехать и помочь с организацией похорон. 22 января он доехал до села, но вышел из такси раньше нужного. Позднее прохожий обнаружил его тело недалеко от дома родственников. Медики установили, что он так же умер от переохлаждения.