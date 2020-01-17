Россияне обнаружили под деревом сидящий труп пропавшей два месяца назад женщины

В Омской области поисковики обнаружили тело женщины, которая пропала 8 ноября. Тело женщины в сидячем положении было найдено под деревом. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Доброспас» во «ВКонтакте».

Как пишет NGS55, женщина вместе с дочкой вышла из деревни Сухокарасук в деревню Добролюбовка. Позднее она рассталась с дочерью, которая вышла искать попутку, и пошла дальше одна.

Координатор поискового отряда Виталий Ергер рассказал, что волонтеры наткнулись на тело женщины случайно — изначально ее искали с другой стороны дороги, где логически ее быть не должно. Он отметил, что погибшая не дошла до своей деревни три километра. Ергер также предположил, что женщина устала и присела отдохнуть, из-за чего замерзла насмерть.

Обстоятельства и причины смерти Анны Гольской выясняются.

Ранее сообщалось, что в селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь. На нем не обнаружили повреждений, по предварительным данным, смерть наступила от общего переохлаждения.

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