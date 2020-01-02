Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, 1 января местная жительница обратилась в полицию с заявлением, что ее сын не вернулся домой. 2 января около 12 часов дня примерно в полукилометре от села нашли его тело. На нем не обнаружили повреждений, по предварительным данным, смерть наступила от общего переохлаждения.

Известно, что 31 декабря около 19 часов подросток пошел отмечать Новый год к друзьям. Около трех часов ночи он вернулся к себе, но по ошибке позвонил в другую квартиру. Когда ему открыл сосед, подросток сбежал и больше не вернулся. Телефон он забыл у друзей. Следственный комитет начал проверку.

Ранее сообщалось, что в Воркуте местный житель в нетрезвом состоянии попытался выбраться на улицу через форточку, застрял в ней и замерз насмерть. Мужчина застрял в окне квартиры на первом этаже панельного дома по улице Димитрова. Полицейские сняли его с окна в тяжелом состоянии и вернули в квартиру. Приехавшие врачи не смогли спасти ему жизнь.

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