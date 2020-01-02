Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Глава «Нафтогаза» рассказал о буфере между «Газпромом» и Украиной
Россиян предупредили об опасности новогодних блюд
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Названо число жертв авиакатастроф в 2019 году
В Москве грабители вытащили сейф и не смогли его унести
На Украине заявили о неготовности к возвращению прямых поставок газа из России
Кокляев поел черной икры на камеру и разгневал фанатов
В России обстреляли фейерверком жилой дом
Двое россиян пострадали из-за взрыва газа в многоэтажном доме
Новости партнеров

Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Перейти в «Мою Ленту»

В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, 1 января местная жительница обратилась в полицию с заявлением, что ее сын не вернулся домой. 2 января около 12 часов дня примерно в полукилометре от села нашли его тело. На нем не обнаружили повреждений, по предварительным данным, смерть наступила от общего переохлаждения.

Известно, что 31 декабря около 19 часов подросток пошел отмечать Новый год к друзьям. Около трех часов ночи он вернулся к себе, но по ошибке позвонил в другую квартиру. Когда ему открыл сосед, подросток сбежал и больше не вернулся. Телефон он забыл у друзей. Следственный комитет начал проверку.

Ранее сообщалось, что в Воркуте местный житель в нетрезвом состоянии попытался выбраться на улицу через форточку, застрял в ней и замерз насмерть. Мужчина застрял в окне квартиры на первом этаже панельного дома по улице Димитрова. Полицейские сняли его с окна в тяжелом состоянии и вернули в квартиру. Приехавшие врачи не смогли спасти ему жизнь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин застрял в форточке и замерз насмерть
Две российские девочки решили покататься на санках и утонули
В России младенец выполз из дома и замерз насмерть
Другие материалы рубрики
Россия00:0331 декабря 2019

Кошмар перед Рождеством

Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
11:53Сегодня

В Москве грабители вытащили сейф и не смогли его унести

11:23Сегодня

В России обстреляли фейерверком жилой дом

11:15Сегодня

Двое россиян пострадали из-за взрыва газа в многоэтажном доме

Россия00:0731 декабря 2019

Народная воля

Какими россияне стали в 2019 году
10:16Сегодня

В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

07:28Сегодня

Россиянин пошел помогать другу и пропал

05:49Сегодня

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Россия00:0428 декабря 2019

«Люди разделились на тварей и нормальных»

Она разрушила жизни тысяч людей и развалила СССР: афганская война глазами солдат
05:40Сегодня

Российские пожарные потушили огонь в квартире и нашли плантацию конопли

03:03Сегодня

Россиян захотели обязать эвакуироваться

22:17 1 января

Россиянин врезался в дерево на снегоходе и погиб

Россия
Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Кошмар перед Рождеством
Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
В Москве грабители вытащили сейф и не смогли его унести
Что нового россияне узнали о стране и о себе
Лучшие тексты «Ленты.ру» о России и ее обитателях
В России обстреляли фейерверком жилой дом
«Накануне Нового года купили БТР за два ящика водки»
 
Двое россиян пострадали из-за взрыва газа в многоэтажном доме
Все материалы
Мир
После пропажи военного вертолета на Тайване нашли выживших
Жить станет веселее
Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?
На Тайване пропал вертолет с главой генштаба
Те, кто ушли
Главные утраты 2019 года
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Геноцид христиан, революции и русские в Сирии: мир в 2019-м
Главные события года
Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь
Все материалы
Бывший СССР
В Эстонии в Новый год напомнили о территориальных претензиях к России
Против русского мира: чем жил бывший СССР в 2019 году
Почему минувший год разочаровал многих жителей постсоветского пространства
Украинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Авария произошла после вылета из Алма-Аты, на борту находилось около 100 человек
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Все материалы
Экономика
На Украине заявили о неготовности к возвращению прямых поставок газа из России
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Глава «Нафтогаза» рассказал о буфере между «Газпромом» и Украиной
Отскок неизбежен
Взлеты и падения, новые тренды и истории успеха: что творилось в мировой экономике в 2019 году
«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
Вприсядку
Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году
Суд отменил штраф американской компании за нарушение санкций против России
Все материалы
Силовые структуры
Изуродовавшему трех россиянок «кислотному» маньяку вынесли приговор
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В России арестовали готовивших теракт во время новогодних праздников
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина арестовали за подготовку теракта во время новогодних праздников
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Избиение российского зэка спецназом обернулось уголовным делом
Все материалы
Наука и техника
Врач предупредил о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Квантовое превосходство
Лучшие статьи за 2019 год о науке, оружии и российской истории
Опровергнута польза рассола при похмелье
Нескладно вышло
Google против Huawei и провал сгибающихся телефонов: главные гаджеты 2019 года
В Балтику перебросят «охотников на акул»
Свободное падение
Пока США покоряют Марс, а Китай — Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР
Названы облегчающие похмелье средства
Все материалы
Спорт
Кокляев поел черной икры на камеру и разгневал фанатов
Когда вся жизнь — игра
Лучшие спортивные фото 2019 года
Спортсмен отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл
Хабиб НурмагомедовПобили на счастье
Триумф Нурмагомедова, битвы фриков и проводы Емельяненко: итоги года в единоборствах
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ
Главное в спорте в 2019-м
Триумф Нурмагомедова, новый допинговый скандал и невероятные истории
Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн
Все материалы
Культура
Актрису из «Первого мстителя» обвинили в убийстве матери
Кино высокого полета
Зомби, паразиты и любовники: 25 лучших фильмов 2019 года
Лазарев объяснил свой проигрыш на «Евровидении»
Что мы там не видели
Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Какие наши годы: лучшее за 2019-й
Что смотрели, читали и куда ходили россияне в уходящем году
В Лондоне разрезали картину Пикассо стоимостью 26 миллионов долларов
Все материалы
Интернет и СМИ
Кот разрушил фигуру из конструктора с тысячами деталей и избежал наказания
Новогоднее гадание
 
Назван победитель шоу «Голос»
«Настали опасные времена»
Захват власти и новая мировая война: как хакеры за год стали еще опаснее
Мужчина сымитировал звуки салюта ртом и тазиком
Узнали? Согласны?
Порно вторгается в обычную жизнь, Россию накрыла наркотическая чума, а ТВ скатывается в абсурд
Пользователи сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко
Все материалы
Ценности
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Федерация вкусов
Пирожки с кровью, голова поросенка и козули: что ели в зимние праздники в разных уголках России
Названы самые дорогие свадьбы десятилетия
Приценились
Все, что нужно знать о стиле и моде в 2019 году
Предсказана популярная в 2020 году модель купальника
Кэти ПерриГолова в алмазах
Как военная шапка превратилась в самое дорогое украшение для женщин
Самбурская спародировала снимок обнаженной плюс-сайз-модели и была пристыжена
Все материалы
Путешествия
Голландия официально прекратила существование
Вдоль и поперек
Самые увлекательные путешествия и приключения года
Один из крупнейших круизных лайнеров в мире врезался в бетонный причал
Русский бриллиант
Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку
Стюардессы лучших авиакомпаний в мире назвали любимые самолеты
«Пока буду жив, буду ездить»
Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
Туристка заразилась пожирающими плоть бактериями после укуса паука
Все материалы
Из жизни
Лифт рухнул с девятого этажа и убил семью
Что за неудача
Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Десятки животных сгорели заживо в зоопарке из-за новогодних фонарей
Тайский король Маха Вачиралонгкорн во время церемонии коронации Его величество Чебурашка
Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Совсем озверели
Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
В российском ЗАГСе отказались женить Деда Мороза и Снегурочку
Все материалы
Главные цифры 2019 года
Какие числа стали символами ушедшего года
Самое интересное на «Моторе» за год
Неформатные «Харлеи», история машины Робокопа, сдвоенные шины на легковых машинах и другие лучшие ис
Россия победила в «автомобильных Олимпийских играх»
Фоторепортаж с первых Международных автоспортивных игр FIA Motorsport Games
Cybertruck из России
Видео: мы протестировали Теслу из Подмосковья, которую вы видели в новостях
BMW рассказала о новинках для России
Новый Porsche 911 получил первую спецверсию
Genesis раскрыл внешность кроссовера GV80
Все материалы
Дом
Жители российского города возмутились новогодней елкой с пластиковыми бутылками
Страшные города и прекрасные дома
Лучшее от отдела «Дом» в 2019 году
Российские пенсионеры попытались покончить с собой из-за проблем с жильем
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Участковый обманул россиянку и отравил ее ради квартиры
По второму кругу
Превращение конюшни в оперу, а вокзала — в музей: самые смелые архитектурные решения года
Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы