В России младенец выполз из дома и замерз насмерть

В городе Суровикино Волгоградской области 11-месячный младенец выполз из дома ночью и замерз насмерть. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел 8 декабря. Тело ребенка нашли в двух метрах от входа в дом.

Точную причину смерти установят эксперты. Отмечается, что семья, в которой родился ребенок, многодетная и на учете не состоит.

Ранее в городе Перевозе Нижегородской области 10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе. Предположительно, он провалился в сугроб во время игры и не смог выбраться самостоятельно — мальчик строил с другом горку из снега и делал в ней лазы, в одном из которых и застрял.

2 декабря в Заиграевском районе Бурятии пьяный родственник оставил трехлетнюю девочку на дороге, и она всю ночь просидела в сугробе. Утром ребенка обнаружил прохожий. Девочку доставили в больницу с обморожением. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оставлении в опасности (статья 125 УК).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru