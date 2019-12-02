Трехлетняя россиянка ночь просидела в сугробе из-за забывшего ее родственника

Пьяный родственник оставил трехлетнюю девочку на дороге в Заиграевском районе Бурятии, и она всю ночь просидела в сугробе, сообщается на сайте управления МВД по республике.

«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице», — говорится в сообщении.

Утром ребенка на обочине трассы Заиграево — Улан-Удэ обнаружил прохожий. Малышку доставили в больницу с обморожением.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оставлении в опасности (статья 125 УК).

В конце октября сообщалось, что житель Казани после ссоры с женой высадил общего годовалого ребенка из машины, оставил на обочине и уехал, отправив супруге фото дочери с подписью: «Приезжай, забирай». Девочка просидела на дороге около часа, пока ее не заметила проезжающая мимо женщина.

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