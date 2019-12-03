В России 10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе

В городе Перевозе Нижегородской области 10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе. По предварительным данным, ребенок провалился в сугроб во время игры и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел вечером 2 декабря на улице Чкалова. Предположительно, ребенок с приятелем строил горку из снега, делал в ней лазы, в один из которых провалился.

Отмечается, что семья, в которой воспитывался мальчик, благополучная и не состоит на учете. СК начал проверку.

Ранее сообщалось, что в Заиграевском районе Бурятии пьяный родственник оставил трехлетнюю девочку на дороге, и она всю ночь просидела в сугробе. Утром ребенка на обочине трассы Заиграево — Улан-Удэ обнаружил прохожий. Малышку доставили в больницу с обморожением.

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