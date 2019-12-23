Две российские девочки решили покататься на санках и утонули

В Липецкой области следователи выясняют обстоятельства гибели двух сестер-школьниц, тела которых нашли в реке. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По данным следствия, 22 декабря в реке Матренка возле села Дурово нашли тела сестер 7 и 11 лет. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, девочки утонули.

По версии СК, девочки пришли к реке с санками, провалились под тонкий лед и оказались в воде. Следователи начали выяснять обстоятельства происшествия. Следов насильственной смерти на телах не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в городе Суровикино Волгоградской области 11-месячный младенец выполз из дома ночью и замерз насмерть. Семья, в которой родился ребенок, многодетная и на учете не состоит.

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