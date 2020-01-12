Американец остался на три недели на морозе и выжил

Полиция американского штата Аляска спасла мужчину, который выжил, находясь 23 дня на морозе в отдаленной местности после того, как сгорел его дом. Об этом говорится в сообщении полиции Аляски в Facebook.

Полицейский вертолет в четверг, 9 января, выполнял запрос о проверке состояния 30-летнего американца Тайсона Стила (Tyson Steele), который жил в отдаленной от людей местности. Несколько недель от мужчины не было сообщений.

«Его хижина в лесу сгорела в середине декабря, в огне погибла его собака», — сообщили в полиции. После потери дома Стил 23 дня оставался без крова и связи при минусовой температуре.

Ранее сообщалось о 17-летнем подростке из села Заливино Омской области, который насмерть замерз в новогоднюю ночь. Как сообщили в региональном Следственном комитете, его мать обратилась в полицию 1 января с заявлением, что сын не вернулся домой.

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