14-летняя россиянка родила ребенка и спрятала его в морозилке

В Новосибирской области 14-летняя школьница родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозильной камере. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одном из сел под Новосибирском. Новорожденный ребенок насмерть замерз в морозилке. О случившемся рассказала сама мать убитого младенца. Издание не уточнило, кто именно обнаружил тело и как проходили роды.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, россиянка стоит на учете, гуляет по ночам. Сейчас устанавливается, кто и как проводил с ней работу.

Ранее в октябре жительница Самары родила ребенка дома, завернула его в пакет и ушла, оставив его в квартире. Оставленного в пакете ребенка нашла родственница россиянки, которая принесла ей продукты. Она вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов, новорожденного госпитализировали. Как объяснила мать, она решила, что ребенок родился мертвым. На нее завели уголовное дело по части 3 статьи 30, статье 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).