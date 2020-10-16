Россиянка родила дома, завернула ребенка в пакет и ушла

Жительница Самары родила ребенка дома, завернула его в пакет и ушла, оставив его в квартире. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, роды прошли 13 сентября. Оставленного в пакете ребенка нашла родственница россиянки, которая принесла ей продукты. Она вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов, новорожденного госпитализировали.

Как объяснила мать, она решила, что ребенок родился мертвым. На нее завели уголовное дело по части 3 статьи 30, статье 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»). Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 37-летняя жительница Свердловской области полгода прятала в шкафу новорожденную дочь. Женщина не состояла на учете по беременности и родила дома, она рассказала всем, что младенец умер. Девочку нашли случайно гости. Россиянка работала и, по словам знакомых, следила за двумя старшими детьми — трехлетней дочерью и 13-летним сыном. Подросток тайком кормил девочку, но при обнаружении она весила 3,1 килограмма. Недавно ее выписали из реанимации, мать направили в психиатрическую клинику.