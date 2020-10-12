Раскрыты методы российского школьника по спасению от голода младенца в шкафу

Школьник из Карпинска полгода подкармливал новорожденную сестру, которая после рождения жила в шкафу, и спас ее от голодной смерти. Методы спасения младенца «Московскому комсомольцу» раскрыли местные жители.

Знакомая семьи рассказала изданию, что 13-летний мальчик сам вычитал в интернете, как и чем кормить грудных детей. Он покупал и готовил смеси, выдавливая их из шприца в рот ребенку. Позже начал давать размоченные в молоке хлеб и печенье. Также подросток поил маленькую девочку водой и менял ей подгузники.

По словам собеседников газеты, мальчик хорошо учился в школе, был послушный и воспитанный. «Раз мама попросила никому не говорить о новорожденной девочке, он и молчал. Но ведь она и кормить малышку ему запрещала. Тут уже он проявил сердобольность, давал сестренке еду без разрешения матери», — указала одна из женщин.

Ранее знакомые матери Юлии Зыковой рассказали подробности ее жизни. Соседи отмечали, что не слышали подозрительных звуков из ее квартиры и не знали о существовании третьего ребенка. Полгода назад россиянка рассталась с мужем после десяти лет брака. Причиной разрыва могли стать угрозы и избиения со стороны мужчины, считают горожане. Предположительно, он знал о младенце, но не признавал его.

МК уточняет, что супруг злоупотреблял алкоголем, в пьяном состоянии мог ударить жену. Соседи несколько раз видели, как женщина с детьми выбегала на улицу, спасаясь от домашнего насилия. «А младшая дочь — копия Андрея. Может Юлька на нее всю ненависть к мужу и перенесла. Или у нее что-то с психикой стало»,— предположила местная жительница по имени Анастасия.

Подруги 37-летней родительницы во время застолья нашли жившего с рождения в сумке в шкафу младенца и вызвали полицию. Младенец был в истощенном состоянии, у него выявлена дистрофия третьей степени.

Мать скрывала третьего ребенка, знакомым сказала, что произошел выкидыш на позднем сроке. Рожала она не в роддоме, на учете по беременности не стояла. Все эти полгода она ходила на работу и исправно заботились о старших 13-летнем сыне и 3-летней дочери.

Против россиянки возбуждено дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка»). Женщину отправили в психиатрическую больницу.